29 июля бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что Владимир Зеленский намеренно обманывает украинское население и лидеров стран коллективного Запада, утверждая, что армия Украины якобы в состоянии одержать военную победу над Россией. Соскин напомнил, что после старта спецоперации на территории Украины осталось жить максимум 25 миллионов человек, в то время как остальные украинцы уехали в страны Европы.

Также Олег Соскин заверил, что в мобилизационном, оружейном и экономическом ресурсах Россия существенно превосходит Украину. Соскин резюмировал, что победа российских войск по итогам СВО является неизбежностью, продиктованной фактами о соотношении сил сторон.