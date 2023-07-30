По сообщению Моравецкого, около сотни военных «Вагнера» подтянуто к белорусско-литовской границе

Моравецкий опасается прихода военных «Вагнера» на территорию Польши. Произойти это может, по его мнению, под видом сотрудников пограничной белорусской службы.

Моравецкий полагает, что цель прихода вагнеровцев — оказывать содействие проникающим в Польшу нелегалам. Кроме того, бойцы «Вагнера» и сами, прикинувшись мигрантами, могут пройти через польскую границу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

Ранее Александр Лукашенко подлил масла в огонь, сообщив, то вагнеровцы давно мечтают сходить в польский Жешув на экскурсию. Именно оттуда натовская техника уходит на боевые позиции Украины.