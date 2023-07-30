По сообщению Моравецкого, около сотни военных «Вагнера» подтянуто к белорусско-литовской границе

04:52 2023-07-30

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о продвижении почти 100 вагнеровцев к Сувалкскому перешейку на польской границе.

Моравецкий опасается прихода военных «Вагнера» на территорию Польши. Произойти это может, по его мнению, под видом сотрудников пограничной белорусской службы.

Моравецкий полагает, что цель прихода вагнеровцев — оказывать содействие проникающим в Польшу нелегалам. Кроме того, бойцы «Вагнера» и сами, прикинувшись мигрантами, могут пройти через польскую границу, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

Ранее Александр Лукашенко подлил масла в огонь, сообщив, то вагнеровцы давно мечтают сходить в польский Жешув на экскурсию. Именно оттуда натовская техника уходит на боевые позиции Украины.