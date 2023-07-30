В результате атаки украинских дронов-камикадзе на столицу РФ повреждены башни «Москва-Сити»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удары как минимум по двум административным зданиям в городе. В СМИ появились записи, показывающие масштабы ущерба.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале Собянина.

Ранее правоохранительные органы сообщали, что ПВО отбили атаку двух беспилотников на западе Московской области. Кроме того, очевидцы сообщают о звуках взрывов на западе Москвы.

Минобороны России объявило, что воздушное пространство над столицей закрыто для до особого распоряжения.