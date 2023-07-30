Минимум 10 человек погибли и 118 получили ранения после взрыва склада фейерверков в Таиланде

По меньшей мере 10 человек погибли и более 118 получили ранения в результате взрыва склада фейерверков на рынке в Сунгай Колок. Взрыв произошел в субботу.

Во время сварки стальных элементов на картонные коробки с фейерверками попали искры раскаленного металла. В результате взрыва фейерверков возник пожар, который, по данным местных властей, на которые ссылается AFP, уже взят под контроль.

На опубликованных в местных СМИ записях видно, как над площадью поднимается большое облако дыма. Многие магазины, дома и автомобили были серьезно повреждены силой взрыва, несколько полностью сгорели.

Сексан Тэсен, очевидец, живущий в 100 метрах от рыночной площади, рассказал агентству AFP, что был дома, когда услышал «громкий раскат грома и почувствовал, как весь мой дом трясется».

«Затем я увидел огромную дыру в своей крыше и увидел рушащийся дом и людей, лежащих повсюду на земле. Это был хаос», — добавил он.