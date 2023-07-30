Глава Адыгеи проинформировал о встрече Путина с многодетными семьями

Семьи, приглашенные в Москву, посетили ВДНХ, Музей Победы на Поклонной горе, прокатились по Москве-реке на теплоходе, посетили цирк, океанариум, зоопарк, побывали на экскурсии в парке «Зарядье».

В рамках проходящей встречи участники мероприятия общались с Владимиром Путиным, рассказывали свои впечатления, высказывали слова благодарности за помощь в организации интересной поездки.

Президент России отмети, что многодетные семьи — это гордость страны, а родители, которые растят детей в любви, заботе, взаимоуважении и взаимоподдержке, являются примером для других российских граждан.

Глава Республики Адыгея со своей стороны подчеркнул, что руководство делает все возможное, чтобы поддержать семьи с большим количеством детей.