Германия ограничивает прием студентов из Китая из-за шпионажа

06:52 2023-07-30

«Китай становится все более и более конкурентоспособным и является системным соперником в науке и исследованиях», — сказала Беттина Старк-Ватцингер. Министр похвалила решение Университета Фридриха-Александра (FAU) в Баварии, который регулярно сотрудничает с немецкой промышленностью в исследовательских проектах, прекратить прием китайских студентов, единственное финансирование которых поступает от Китайского стипендиального совета (CSC), который подчиняется Китайское правительство. Согласно недавним […]

«Китай становится все более и более конкурентоспособным и является системным соперником в науке и исследованиях», — сказала Беттина Старк-Ватцингер.

Министр похвалила решение Университета Фридриха-Александра (FAU) в Баварии, который регулярно сотрудничает с немецкой промышленностью в исследовательских проектах, прекратить прием китайских студентов, единственное финансирование которых поступает от Китайского стипендиального совета (CSC), который подчиняется Китайское правительство.

Согласно недавним отчетам, опубликованным Deutsche Welle и исследовательской платформой Correctiv, получатели этих стипендий должны подписать присягу на верность китайскому государству. В противном случае им грозит судебное разбирательство.