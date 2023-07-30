Индия вытеснила Россию и стала крупнейшим поставщиком оружия Армении

Как сообщили источники азербайджанского информационного агентства Caliber Az, первый груз пересек погранпереход «Нурдуз» 26 июля. Индия вытесняет Россию и становится крупнейшим поставщиком оружия Еревану.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в период с 2011 по 2020 год Россия была крупнейшим экспортером оружия в Армению. Однако после начала СВО в Украине поставки российского оружия прекратились.

Осенью прошлого года индийская пресса сообщила о подписании контрактов на поставку вооружений. По данным портала India Defense News, они составляют 400 млн долларов США.

Текущий оборонный бюджет Армении составляет 1,3 миллиарда долларов США.

По данным FIP, Индия является крупным производителем оружия, на ее долю приходится 12% мирового экспорта.