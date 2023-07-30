Пригожин ответил Матеушу Моравецкому: Премьер-министр Польши очень испугался

Накануне глава польского правительства заявил, в частности, что из-за прибытия в Гродно «более 100 бойцов группы Вагнер на ситуация на Сувальском перешейке становится более опасной».

По словам Пригожина, «премьер-министр Моравецки очень боится движения подразделений ЧВК Вагнер к границам Польши, но сделал поспешные выводы».

«Известно, что в Гродненской области, в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей, находится полигон дислоцированной в Гродно 6-й механизированной бригады «Гожский» белорусской армии. Группа Вагнера выехала на полигон для прохождения подготовки белорусских военных», — говорится в сообщении Пригожина в Telegram.