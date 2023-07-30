Президент Сербии: Победа России будет означать поражение НАТО

«С одной стороны, Путин не может проиграть, с другой стороны, Запад не может проиграть, то есть Украина не может проиграть, потому что это будет означать, что Америка, Евросоюз, НАТО и коллективный Запад потерпят поражение», — сказал он.

Ранее Вучич выразил уверенность, что напряженность в зоне конфликта в Украине продолжает расти и еще не достигла пика эскалации.

Он также подчеркнул, что сербские вооруженные силы становятся более боеспособными и повышают свою боеготовность за счет детального изучения хода конфликта.