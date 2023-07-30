Родители детей с лишним весом в британском Лоустофте попросили McDonald's не расширяться

Родители подростков, которые изрядно набрали вес, попросили Макдональдс, чтобы не открывал в городе Лоустофт в Британии новый ресторан, сообщает МК.

Издание уточняет, что Совет Восточного Саффолка, на территории которого находится этот населенный пункт, одобрил планы по открытию в Лоустофте третьего заведения данной сети фастфуда.

Местные жители считают, что это добавит соблазна подросткам еще больше есть не самую полезную еду. Один из отцов отметил, что в городе всего 70 тысяч жителей, но здесь хотят открыть третий по счету Макдональдс. По его мнению, ресторан надо открыть в тех городах, где еще нет ни одного.