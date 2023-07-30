Daily Express: Британцы готовят украинский спецназ для захвата Крыма

Там они принимают участие в специальных учениях. Их цель — захват Крыма. Операцию планируется начать в декабре этого года.

По данным издания, операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, а украинский спецназ будет использовать соответствующую технику, чтобы ослабить и парализовать российские войска.

Обучение проходит в военном лагере в Охэмптоне, который закрыт для других воинских частей и общественности. Под наблюдением 42 морских пехотинцев обучение варьируется от классических боевых методов до ночных групповых атак с боевыми патронами.

Высокопоставленный военный чиновник, который говорил с Daily Express, сказал, что учения были сосредоточены на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским силам «сформировать поле боя», прежде чем «нанести удар в самое сердце врага».