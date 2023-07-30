8 способов нарезать лук «без слёз»

Способ № 1: Найдите источник огня

Это может быть зажженная свеча или горелка – главное, чтобы до вас доходил жар от пламени. Он поможет снизить концентрацию энзима LFS до того, как его производные достигнут слезных желез.

Способ № 2: Нарежьте лук в воде

Поместите овощ в глубокую емкость и залейте холодной водой – так, чтобы вода полностью покрывала луковицу. Нарезайте лук прямо в воде. Проверено, помогает!

Способ № 3: Используйте микроволновку

Подержите луковицу в микроволновке на средней температуре в течение 25-30 секунд. Дольше греть овощ нельзя – он просто сварится. Электромагнитные волны частично снизят раздражающий эффект веществ, содержащихся в овоще.

Способ № 4: Охладите луковицу

Поместите неочищенную луковицу в морозильную камеру на 10-15 минут. А затем быстро нарежьте лук, пока он еще не успел «согреться». Правда, шелуху с замерзшего овоща снять будет немного сложнее – но это того стоит.

Способ № 5: Наденьте очки для плавания

Используйте очки или маску для плавания, чтобы создать преграду для производных энзима LFS. Конечно, готовить еду в таком виде не очень удобно, но чувствовать себя вы будете гораздо лучше.

Способ № 6: Жуйте жвачку

Удивительно, но факт: мятная жевательная резинка действительно помогает избежать раздражения слезных желез. Все дело в том, что, когда вы жуете жвачку, дышите вы преимущественно через рот – а, значит, веществам, усиливающим слезотечение, сложнее добраться до «места назначения».

Способ № 7: Поставьте рядом стакан с кипятком

Водяной пар поможет создать защитный барьер и снизить концентрацию раздражающих веществ в воздухе. Полностью исключить жжение с помощью этого метода, конечно, не получится, но интенсивность слезотечения существенно снизится.

Способ № 8: Замочите лук в воде

Другой эффективный способ сократить концентрацию энзима LFS при нарезке лука – замочить овощ в холодной воде на 5-10 минут. За это время часть раздражающих веществ выделится в воду – и вы сможете нарезать овощ без каких-либо неприятных ощущений.