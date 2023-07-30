Как помыть и высушить кисти для макияжа: 5 суперлайфхаков

Возьмите небольшую мисочку, пиалу и налейте в нее в равных пропорциях детский шампунь и оливковое масло. Детский шампунь бережно очистит кисти, а масло сделает их мягкими и шелковистыми. Поболтайте кисть в миске, затем подставьте ее под струю воды и аккуратно вспеньте.

Старайтесь сильно не мочить металлическое основание кисти.

Промойте кисть под небольшой струей воды. Обещаем, что от оливкового масла она не станет жирной.

Совет: мыть кисти лучше вечером, чтобы с утра они были уже сухими, и вам было чем наносить макияж.

Как правильно сушить кисти для макияжа

У профессиональных визажистов и для этого есть специальное приспособление, называемое брашхолдер.

Но не всегда правильно ставить кисти в стакан или подставку ворсом вверх, потому что в этом случае вода будет затекать под металлическое основание, и кисточка рассыплется или заржавеет раньше времени.

Мы рекомендуем сделать следующее:

После того, как вымыли кисть, аккуратно промокните ее бумажной салфеткой или бумажным полотенцем.

Возьмите небольшую и конечно чистую разделочную доску из пластика.

Прикрепите кисть к доске с помощью канцелярской резинки и поставьте доску так, чтобы кисть находилась в положении ворсом вниз и вода стекала в раковину.