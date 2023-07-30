Как помыть и высушить кисти для макияжа: 5 суперлайфхаков

Возьмите небольшую мисочку, пиалу и налейте в нее в равных пропорциях детский шампунь и оливковое масло. Детский шампунь бережно очистит кисти, а масло сделает их мягкими и шелковистыми. Поболтайте кисть в миске, затем подставьте ее под струю воды и аккуратно вспеньте.
Старайтесь сильно не мочить металлическое основание кисти.
Промойте кисть под небольшой струей воды. Обещаем, что от оливкового масла она не станет жирной.
Совет: мыть кисти лучше вечером, чтобы с утра они были уже сухими, и вам было чем наносить макияж.
Как правильно сушить кисти для макияжа
У профессиональных визажистов и для этого есть специальное приспособление, называемое брашхолдер.
Но не всегда правильно ставить кисти в стакан или подставку ворсом вверх, потому что в этом случае вода будет затекать под металлическое основание, и кисточка рассыплется или заржавеет раньше времени.
Мы рекомендуем сделать следующее:
После того, как вымыли кисть, аккуратно промокните ее бумажной салфеткой или бумажным полотенцем.
Возьмите небольшую и конечно чистую разделочную доску из пластика.
Прикрепите кисть к доске с помощью канцелярской резинки и поставьте доску так, чтобы кисть находилась в положении ворсом вниз и вода стекала в раковину.
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