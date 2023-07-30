Узнайте, пройдёт ли ваша кухня проверку по санитарным нормам

В ресторанах не жарят мясо на глаз

Шеф-повар не жарит мясо на глаз — он использует термометр, чтобы следить за температурой и степенью готовности стейка. Чтобы оценить степень прожарки, недостаточно просто посмотреть на цвет мяса. Помимо того, что его можно пересушить и недожарить, такое мясо или рыба может быть опасна для здоровья. Лучше использовать простой пищевой термометр для проверки.

Внутренняя температура готового блюда:

Курица — 80 градусов; Баранина — 68 градусов; Говядина — 60; Свинина — 80; Рыба — 62. Как только готово, сразу же подавайте на стол.

Всегда хранят продукты в холодильнике

В ресторанах никогда не хранят скоропортящиеся продукты в тепле, только в холодильной камере при температуре от 0−4 градусов. Вам тоже стоит последовать этому примеру. После того, как вернетесь домой с сумкой продуктов, убирайте их в холодильник сразу. Даже если вы очень устали. Безопасное время хранения скоропортящихся продуктов — 2 часа. А потом никто не гарантирует их свежести. Так что если вы едете на дачу с сумками продуктов в теплое время года, и дорога занимает много времени, обязательно берите с собой сумку-холодильник.

Не трогают лёд руками

Вы когда-нибудь видели, чтобы бармен взял в руку несколько кубиков льда и бросил в стакан с коктейлем? Если увидите, не ходите больше в такое заведение. Даже на чистых руках много бактерий, которые мгновенно отправятся в напиток вместе со льдом. Если дома готовите напитки со льдом для детей или для вечеринки, заведите щипцы для льда или используйте ледогенератор с дозатором.

Постоянно убирают рабочую зону

Столешнице стоит уделять особое внимание после каждого приготовления еды. Существуют исследования, которые доказывают, что обычная разделочная доска содержит больше бактерий, чем сиденье унитаза! Печально, но факт. Сырое мясо, яйца, грязные овощи и т. д. — все это так или иначе соприкасается со столешницей, досками и кухонными приборами. Помните, что комбайны, блендеры, мясорубки и т. д. также нужно тщательно мыть и протирать снаружи после каждого использования.

Используют много полотенец

В ресторанах всегда очень много кухонных полотенец. Использование одного и того же полотенца для продуктов, посуды, протирания пролившихся капель и вытирания рук — запрещено. А у вас дома сколько полотенец на кухне? Полотенца также необходимо стирать только отдельно, добавляя отбеливатель и используя самую высокую температуру для стирки. Возможно, будет удобнее использовать бумажные полотенца в рулоне, которые можно просто выбросить после использования.

Протирают ручки шкафчиков

Каждый вечер менеджер ресторана проводит тщательную проверку, все ли отмыто и очищено. И существует целый список санитарных требований, которые должны быть выполнены перед тем, как ресторан закроет свои двери. Помимо плиты, посуды и кухонной мойки, в список вещей, которые должны быть отмыты и почищены, обязательно входят:

ручки шкафчиков;

ручки бытовых приборов;

кухонный фартук;

Чтобы отчистить их быстрее, можно использовать смесь уксуса с водой.

Моют полы

На предприятиях общественного питания полы покрывают только керамической плиткой, потому что ее проще отмыть. В идеале полы дома тоже следует протирать каждый день, и не забывать о плиточных швах, где также скапливаются бактерии, а пролитые жидкости сразу убирать бумажными полотенцами или салфеткой. Деревянные полы на кухне можно обработать раствором воды с уксусом. Запах быстро улетучится, а покрытие будет чище.

Тщательно моют фрукты и овощи

На кожуре овощей и фруктов содержатся не только бактерии, но и химические вещества, которыми фрукты обрабатываются. И, оказывается, одними из самых грязных фруктов являются цитрусовые: апельсины, лимоны, мандарины и лаймы. Их обязательно нужно мыть перед употреблением, а лучше использовать специальную щеточку или средство для мытья фруктов и овощей.

Всегда проверяют сроки годности

Срок хранения является обязательным пунктом к выполнению. Не пренебрегайте этими цифрами, даже если их не всегда легко найти на упаковке. Это очень опасно, и может привести к отравлению. Если срок хранения творога или йогурта истек еще вчера, не нужно рисковать своим здоровьем.