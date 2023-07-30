Правила чистки телевизора от пыли

Вам понадобятся:

Средство-спрей для чистки стекол

Салфетки из микрофибры

Салфетки для протирки электроники

Пылесос с насадкой для чистки мебели

Экран

Выключите телевизор из сети ради безопасности. Если экран у телевизора стеклянный, распылите спрей, затем вытрите поверхность салфеткой из микрофибры.

Тонкие жидкокристаллические экраны не терпят обычную влажную тряпку. Лучше протереть их мягкой сухой микрофиброй, а сильные загрязнения попробовать оттереть салфеткой для протирки электроники.

Пульт дистанционного управления

Их трогают все, они валяются по всему дому, но очень редко очищаются от пыли. Все, что нужно, — это протереть пуль с двух сторон чистящей салфеткой для электроники. Лучше обернуть ею палец, и ногтем соскрести грязь, застрявшую в щелях между кнопками.

Динамики

Если ткань на колонках можно снять (уточните в руководстве по эксплуатации), сделайте это, а затем осторожно пропылесосьте с насадкой для чистки мебельной обивки. К колонкам прилипает пыль, шерсть и волосы. Если разобрать колонки нельзя, попробуйте убрать загрязнения валиком для шерсти (он наверняка есть у всех владельцев домашних животных).