Правила чистки телевизора от пыли

Вам понадобятся:
Средство-спрей для чистки стекол
Салфетки из микрофибры
Салфетки для протирки электроники
Пылесос с насадкой для чистки мебели
Экран
Выключите телевизор из сети ради безопасности. Если экран у телевизора стеклянный, распылите спрей, затем вытрите поверхность салфеткой из микрофибры.
Тонкие жидкокристаллические экраны не терпят обычную влажную тряпку. Лучше протереть их мягкой сухой микрофиброй, а сильные загрязнения попробовать оттереть салфеткой для протирки электроники.
Пульт дистанционного управления
Их трогают все, они валяются по всему дому, но очень редко очищаются от пыли. Все, что нужно, — это протереть пуль с двух сторон чистящей салфеткой для электроники. Лучше обернуть ею палец, и ногтем соскрести грязь, застрявшую в щелях между кнопками.
Динамики
Если ткань на колонках можно снять (уточните в руководстве по эксплуатации), сделайте это, а затем осторожно пропылесосьте с насадкой для чистки мебельной обивки. К колонкам прилипает пыль, шерсть и волосы. Если разобрать колонки нельзя, попробуйте убрать загрязнения валиком для шерсти (он наверняка есть у всех владельцев домашних животных).
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