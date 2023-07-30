9 самых распространённых мифов о вине

Миф 1. Вино в пакетах — всегда плохое

Не совсем так. Скорее, вино с отдельных виноградников, на котором винодел ставит свое имя или указан регион производства, не разливают по пакетам. К этой категории часто относятся столовые илиместные вина, сделанные производителями в больших объемах.

В пакетах точно не стоит покупать сладкие или полусладкие вина. Сухое вино иногда бывает достаточно приемлемого качества, оно подходит для пикника или очень большой компании.

Миф 2. Вино с пробкой лучше вина с крышкой, которая закручивается

Винтовая крышка или пробка не являются показателями качества вина или его стоимости. Многие известные производители напитка сейчас переходят на винтовую пробку. Например, Jermann из Фриули-Венеции-Джулии (Италия) свои знаменитые вина Vintage Tunina и Were Dreams... выпускает под винтовой пробкой. Да и на территории Австралии и Новой Зеландии крайне редко можно встретить вино с корковой пробкой. Единственные, кто не спешат воспользоваться новыми технологиями, это французы. Известные консерваторы во всем.

В чем же причина того, что многие производители отказываются от натуральных пробок? Во-первых, натуральная высококачественная пробка значительно увеличивает стоимость бутылки вина. В то же время установить у себя на винодельне новое дорогостоящее технологическое оборудование, позволяющее перейти на завинчивающую пробку, тоже под силу не всем винодельням. Преимущество корковой пробки заключается в том, что под ней вино в бутылке «дышит», что позволяет ему с выдержкой постепенно созревать и становиться более сложным и утонченным. Но воздуха, находящегося под винтовой крышкой, тоже вполне достаточно для развития вина.

Во-вторых, основная проблема, связанная с натуральной пробкой, — «пробковая болезнь» напитка. Ей подвержены около 5% всех выпускаемых в мире вин. Корковая пробка — натуральный природный материал, пронизанный многочисленными порами, в которых и заводятся микроорганизмы, вырабатывающее вещество трихлоранизол, «ответственное» за неприятный запах мокрого картона в вине.

Миф 3. Красное вино употребляют с мясом, белое — с рыбой и морепродуктами

Это правило работает только в 70% случаев. Раньше считалось, что белое вино должно употребляться только с птицей, а сейчас вполне допускается его подача и к легким мясным закускам или блюдам, приготовленным под сливочным соусом. Так, к мясу под соусом бешамель очень часто подбирают насыщенное белое вино, выдержанное в бочке. А к тунцу — рыбе с ярко-красным мясом — прекрасно подойдет розовое или красное вино.

Миф 4. Сладкое вино пьют те, кто в нем ничего не смыслит

Следует разделять вина, производимые с добавлением сахара, и натурально сладкие или десертные напитки, произведенные из винограда, в котором уровень сахара повышается за счет естественных процессов, например, из-за позднего сбора винограда или заизюмливания.

Первые — недорогие напитки, которые сложно назвать вином. Цена вторых очень часто выше среднего из-за сложности производства и низкой урожайности. Так что вряд ли их оценит любитель.

Миф 5. С возрастом вино становится только лучше

Есть вина, предназначенные для выдержки в бутылке, приобретающие с возрастом сложность и утонченность, а есть те, которые нужно пить молодыми.

Миф 6. Красное вино полезнее белого

И в красном, и в белом вине содержатся полезные вещества, оказывающие благоприятное воздействие на организм. Красное вино не полезнее белого, винам присущи некоторые специфические свойства, которыми обладает одно и не обладает (либо обладает в меньшей степени) другое. Также имейте в виду, что выдержанные белые вина сильно уступают по количеству полезных веществ молодым.

Миф 7. Знатоки пьют только вино, пропущенное через декантер

Вино пропускают через декантер в двух случаях: чтобы дать молодому вину «подышать» и обогатиться кислородом и чтобы снять вино с осадка, который образуется во время выдержки вина в бутылке. В любом другом варианте это не требуется, если только для того, чтобы вызвать удивленный возглас гостей: «О! Что это такое, зачем?».

Миф 8. Белое вино подают только холодным, красное остужать не нужно, оно должно быть комнатной температуры

Белое вино действительно пьют охлажденным. Идеальная температура подачи — 11 градусов. Температура подачи красного вина — 14-16 градусов. Именно такая температура была исторически комнатной в замках.

Миф 9. Чем дороже вино, тем оно качественнее

На цену вина влияет множество факторов — страна и регион производства, время выдержки, объемы производства, спрос на данное вино. Не знаток вряд ли сможет оценить вино, продаваемое за баснословные деньги. Тогда какой смысл покупать очень дорогое вино, если вы не ценитель.

И, кстати, человек, хорошо разбирающийся в вине, вполне сможет получить удовольствие от не самого дорого, но качественного вина, сделанного с любовью.