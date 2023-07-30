Почему от санскрина остаются рыжие пятна на одежде и как их убрать?

Почему солнцезащитный крем оставляет пятна?

Солнцезащитный крем обычно оставляет слегка маслянистое пятно, которое легко вывести с большинства тканей. Однако оно может стать более стойким, если его долго не обрабатывать или постирать вещь в жесткой воде.

Большинство санскринов содержат химическое вещество под названием авобензон, который поглощает весь спектр UVA-лучей. Иногда пятно поначалу незаметно и не проявляется до тех пор, пока вы не постираете одежду. Тогда авобензон вступает в реакцию с железом в жесткой воде и образует оранжевые или ржавые пятна, которые так трудно удалить. Масштаб проблемы обычно зависит от жесткости воды и содержания волокон в одежде. К примеру, синтетика легче окрашивается, чем натуральные волокна, такие как хлопок.

Если вы живете в районе с жесткой водой, то перед покупкой солнцезащитного крема ознакомьтесь со списком ингредиентов и избегайте тех средств, которые содержат авобензон (Butyl Methoxydibenzoylmethane).

Как избежать появления пятен от солнцезащитного крема на одежде?

Нанесите солнцезащитный крем и дайте ему полностью впитаться, прежде чем одеваться. На самом деле, обычно рекомендуется наносить солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он впитался и обеспечил надлежащую защиту.

При использовании солнцезащитного крема лучше не надевать облегающую и белую одежду, которую будет трудно отстирать.

Существует больший риск окрашивания одежды при использовании солнцезащитного масла, чем спреев или кремов.

Как удалить пятна от солнцезащитного крема с одежды?

Перед стиркой в машинке обработайте окрашенный участок средством для удаления жирных пятен или жидким моющим средством для интенсивной стирки.

Втирайте пятновыводитель или моющее средство пальцами или щеткой с мягкой щетиной в пятно и оставьте впитываться на 15 минут.

Добавьте в стиральную машину сильнодействующее моющее средство и постирайте изделие в самой горячей воде, предварительно ознакомившись с рекомендациями производителя по уходу за одеждой. Если в вашем доме жесткая вода, используйте смягчитель воды для стиральной машины или постирайте изделие вручную теплой дистиллированной водой.