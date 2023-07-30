5 секретов идеально чистого дома

Храните меньше вещей

Первейший секрет организованного пространства: меньше вещей. Самый лучший порядок, это отсутствие вещей, которые нужно упорядочивать. Первый шаг, который вы можете сделать прямо сейчас: выбросьте все чеки, квитанции, и клочки записок, которые вы носите в сумочке или карманах. Не льстите себе, вы не будете их учитывать и вести семейный бюджет. Так не храните.

Дальше — больше. Все те вещи, которые вы отложили заштопать, особенно мелкие, выбросьте прямо сейчас. Если вы не сделали это в тот же день, этот день никогда не наступит. И так далее...

Помните о разнице между аккуратным и чистым

Дом может быть идеально протерт от пыли, но вы не заметите этого, если игрушки разбросаны по полу, посуда на кухне стоит пусть и чистая, но вразнобой, а одежда разбросана по диванам. Верно и обратное: когда все вещи на своих местах и лежат аккуратно, вас не будет напрягать ощущение беспорядка. Пусть даже если где-то и затаилось немного пыли.

Опрятность как ежедневная привычка

Вам не нужно ждать, пока ваш дом начнет выглядеть как лагерь хиппи после концерта. Вам не требуется собираться с силами для генеральной уборки. Всего лишь небольшие ежедневные привычки, такие как: заправить постель сразу с утра, убрать белье с сушилки в комод, разложить подушки на диване или повесить одежду в шкаф сразу по приходу домой — преобразят ваше жилище. Тот же унитаз, который никто не любит мыть, можно раз в неделю обливать туалетным утенком и пробегаться по нему ершиком. Сиденье? Одноразовые спиртовые салфетки вам в помощь.

Убирайте прямо на ходу

Как поддерживать чистоту и порядок в квартире? Мойте посуду сразу после еды, сметайте со стола, протирайте плиту сразу после готовки, а зеркало в ванной после умывания и, опа — для генеральной уборки просто не останется мест. Протереть плинтус раз в неделю? Да разве же это уборка.

Заведите ящик для барахла

Парадоксальный совет, не правда ли? Не все вещи вы можете упорядочить сразу. Заведите себе коробку, в которую вы будете бросать ненужные вещи с тем, чтобы перебрать их потом. И сделайте это «потом» еженедельным. Проверили, разложили, выбросили, перестирали.

Выполнив всего пять этих пунктов, вы избавите себя от необходимости откладывать генеральную уборку. Она просто не потребуется.