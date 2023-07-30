10 веских причин купить фильтры для кофе — даже если у вас нет кофеварки

Защита от ржавчины

Положите кофейные фильтры между сковородами и другой металлической посудой, которая хранится «стопкой». Бумага впитает частицы жира и влаги и защитит металл от возможного повреждения и коррозии.

Для домашних поделок

Вы видели, какие прекрасные искусственные цветы получаются из обычных кофейных фильтров? Бумага легко окрашивается во всевозможные оттенки, и бутоны становятся очень похожими на настоящие. Попробуйте, вам точно понравится!

Собираем гербарий

Тонкая бумага, из которой сделаны кофейные фильтры – идеальный материал для засушивания цветов и листьев. Фильтр впитает влагу и подготовит собранные цветы для длительного хранения.

Вместо ситечка

Через кофейный фильтр можно процедить все, что угодно — лимонный сок, бульон и даже вино, в которое попали кусочки пробки. Бумажные фильтры также могут заменить марлю при изготовлении домашних сыров и творога.

От неприятных запахов

Поместите в центр бумажного фильтра 1-2 ч. л. пищевой соды и плотно завяжите края ниткой. Оставьте мешочек с содой внутри обуви на ночь, чтобы избавить ее от неприятных запахов.

Для защиты от пятен

Этот лайфхак понравится всем мамам, которым приходится выводить пятна от мороженого с одежды и обивки мебели. Сделайте небольшое отверстие в центре кофейного фильтра и наденьте его на деревянную палочку от эскимо. Бумага защитит руки малыша от потеков мороженого и сбережет ваши нервы.

Сажаем рассаду

Дренажные отверстия на дне цветочных горшков помогают отводить излишки влаги. Но через них также высыпаются частицы почвы, что приводит к грязи и беспорядку. Поместите на дно горшка кофейный фильтр – он предотвратит движение почвы и защитит рассаду от плесени, если полив был слишком обильным.

Для изготовления домашних чаёв

Используйте кофейные фильтры для создания собственных домашних чаев. Поместите в центр бумажного круга микс из чайных листьев, любимых сушеных трав и фруктов, заверните края и закрепите степлером. Для удобства использования можно также прикрепить обычную белую нитку.

Без разводов

Кофейные фильтры изготавливаются из тонкой безворсовой бумаги. Этот материал идеально подходит для полировки окон, зеркал, столовых изделий, хрусталя и автомобильных стекол. Результат вас обязательно порадует!

Готовим кукурузу

С помощью кофейного фильтра можно легко и быстро очистить кукурузный початок от шелковистых волокон, которые то и дело застревают в зубах. Смочите фильтр в воде и проведите одним уверенным движением от верхушки до корня початка.