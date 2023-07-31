Синоптик Рябов пообещал: последний месяц лета в Беларуси будет комфортным и теплым

Предварительные прогнозы обещают комфортный и теплый август. Экстремально жарких дней не будет, но придет стабильная температура в соответствии с климатической нормой. Средние показатели составят +16 на северо-западе страны и +19 на юго-востоке. Это на один-полтора градуса ниже, чем в июле.

Днем воздух будет прогреваться до 21-26 градусов. Иногда будут выдаваться и жаркие денечки — до +30 по южным регионам страны. Ночные температуры будут колебаться от 9 до 13 градусов тепла.

Количество осадков по прогнозам не превысит среднюю месячную норму. В августе ожидается от 11 до 15 дней с дождями и до 7 дней с настоящими грозами. Будут туманные дни, временами ожидается погода с порывистыми ветрами и градом.

В целом август ожидается теплым и достаточно комфортным, то есть он будет вполне летним и успеет порадовать белорусов в преддверии наступающей осени.