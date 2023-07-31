Блинкен считает ситуацию с изменением климата такой же опасной, как и угрозу ядерной войны

Энтони Блинкен считает, что нельзя выбрать, что более опасно для человечества: изменения климата на Земле или ядерная война. Он полагает, что в данном случае обе проблемы находятся примерно на одном уровне опасности.

Соединенные Штаты уверены, что глобальное потепление — это серьезнейшая проблема, однако это не единственная угроза для миропорядка. В современных реалиях надо жить в режиме «многозадачности».

По ситуации с Украиной Энтони Блинкен высказал такое мнение: наступление проходит тяжело. Пока оно еще на раннем этапе, и ясно одно, что за 1-2 недели операция точно не закончится.