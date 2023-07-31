Белорусские механизированные бригады начали проводить совместные учения с ЧВК «Вагнер»

План совместных тренировок включает отработку слаживания отделений, взводов и рот на основе боевого опыта специалистов ЧВК. Основной акцент делается «на ведение боевых действий в современных условиях, отрабатываются элементы активной защиты, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотных летательных аппаратов».

Ранее, в первых числах июля Минобороны РБ проинформировало о совместных учениях вагнеровцев и подразделений территориальной обороны Беларуси рядом с городом Осиповичи в Могилевской области. Оборонное ведомство страны разработало совместно с ЧВК подробный план действий по передаче экспертами «Вагнера» своего боевого опыта.

В Минобороны уточнили, что инструкторы «Вагнера» обучают подразделения сил специальных операций, военных механизированных и инженерных частей, войск радиационной, химической, биологической защиты, подразделений связи.