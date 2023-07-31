Путин проинформировал о том, что в 2023 году российский ВМФ пополнится тридцатью кораблями

Традиционно парад включал в себя наземное и наводное мероприятия. В морском показе принимали участие 45 кораблей, подводных лодок, катеров, около 3000 военных. В этом году на параде также присутствовали лидеры африканских стран, приехавшие на саммит в северную столицу России.

Владимир Путин обошел военные судна на катере и обратился с речью к присутствующим на параде. Он сделала акцент на том, что уже многие века русский флот — это непобедимый хранитель границ российского государства.

По словам главы России, страна будет продолжать наращивать мощь Военно-морского флота. В текущем году планируется пополнить его тридцатью новыми суднами разных классов.