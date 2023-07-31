Киев анонсировал переговоры с Белым домом по гарантиям безопасности на будущей неделе

Как заверяет Ермак, руководство Киева ожидает начала переговоров с Белым домом по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности на предстоящей неделе. Указанные гарантии, по словам Ермака, будут в силе до момента вхождения Украины в НАТО. А это самая надежная гарантия безопасности.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что ожидаемые гарантии от Вашингтона будут являть собой «конкретные и долговременные обязательства». Они включают оборонную и финансовую поддержку, а также ряд санкций.