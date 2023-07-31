«Витебск» победил «Слуцк» и прошел в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу

05:50 2023-07-31

В единственном матче 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу, «Витебск» смог одержать победу над командой «Слуцк» со счетом 1:0.

Автор единственного гола был Захар Червяков, который забил на 46-й минуте.

Таким образом, «Витебск» продолжает свою успешную серию побед и проходит в следующий раунд турнира.