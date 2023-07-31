«Витебск» победил «Слуцк» и прошел в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу

Автор единственного гола был Захар Червяков, который забил на 46-й минуте.
Таким образом, «Витебск» продолжает свою успешную серию побед и проходит в следующий раунд турнира.
Автор единственного гола был Захар Червяков, который забил на 46-й минуте.
Таким образом, «Витебск» продолжает свою успешную серию побед и проходит в следующий раунд турнира.
Оксана Храмова
Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.