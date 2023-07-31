Филиппо: Зеленский хочет начать третью мировую войну

06:25 2023-07-31

Французский политик Флориан Филиппо высказал свои опасения в Twitter относительно действий президента Украины Владимира Зеленского по отношению к России.

Он утверждает, что Зеленский намеревается спровоцировать третью мировую войну, атакуя российскую территорию с использованием поставляемого западными странами оружия.

Филиппо подчеркнул, что это явно неприемлемо и опасно.