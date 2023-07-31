Он утверждает, что Зеленский намеревается спровоцировать третью мировую войну, атакуя российскую территорию с использованием поставляемого западными странами оружия.
Филиппо подчеркнул, что это явно неприемлемо и опасно.
Он утверждает, что Зеленский намеревается спровоцировать третью мировую войну, атакуя российскую территорию с использованием поставляемого западными странами оружия.
Филиппо подчеркнул, что это явно неприемлемо и опасно.
Оксана Храмова
Вечером 30 июля под Таганрогом в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовского региона разбился беспилотник неизвестного происхождения. Новость сообщил в телеграм-канале губернатор области Василий Голубев.