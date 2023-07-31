Дания и Швеция намерены ввести закон, запрещающий осквернение Корана

Министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен сказал в интервью датской общественной телерадиокомпании DR, что сожжение священных писаний «служит только цели создания разделения в мире, который действительно нуждается в единстве».

«Поэтому мы решили посмотреть, как в очень конкретных ситуациях мы можем положить конец издевательствам над другими странами, что прямо противоречит датским интересам и безопасности датчан», — добавил он.

Локке Расмуссен сказал, что кабинет премьер-министра Метте Фредериксен был полон решимости найти правовой инструмент для запрета таких действий без ущерба для свободы выражения мнений, но признал, что это будет непросто в отношении богохульства.

Правительство вновь осудило осквернение Корана, заявив, что это были «глубоко оскорбительные и безрассудные действия, совершенные несколькими людьми» и «не отражающие ценности, на которых построено датское общество».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в воскресенье в Instagram, что его правительство изучает правовую ситуацию в отношении осквернения Корана и других священных книг, учитывая враждебность, которую такие действия вызывают в Швеции.

В понедельник Организация исламского сотрудничества созвала экстренное собрание, чтобы обсудить сожжение Корана в Швеции и Дании.