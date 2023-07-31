Приехав в Днепропетровск, Зеленский «сдал» пункт управления ВСУ российским военным

По словам обозревателя Asia Times Стивена Брайена, разведка России «тщательно отслеживает перемещения Зеленского».

Вследствие этого приезд главы Украины в Днепропетровск, его встреча с генералами и полевыми командирами из украинского военного командования, а также общение с начальником военной разведки страны могли обнаружить местоположение командного центра в этом регионе.

Обозреватель также сообщил, что 28 июля, незадолго до ликвидации командного центра, Владимир Зеленский приехал в Днепропетровск для награждения главкома армии Украины Валерия Залужного. Там же президент Украины провел встречу с Александром Сырским и Кириллом Будановым.