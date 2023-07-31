Владимир Путин: Мы же не можем прекратить огонь, когда нас атакуют

Встреча была посвящена конфликту на Украине и на ней присутствовали пезидент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Абдель Фаттах ас-Сиси и президент ЮАР Сирил Рамафоса. О деталях этих переговоров Путина расспросили журналисты.

«Сама инициатива, как и любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена ​​на поиск мирного решения конфликта», — сказал президент России.

По его словам, некоторые положения мирной инициативы трудно или невозможно реализовать.

«Например, один из пунктов — прекращение огня. Но украинская армия движется вперед, они наступают, говорят, что ведут широкомасштабное стратегическое наступление. Что нам делать с прекращением огня? Мы не можем прекратить вести огонь, когда нас атакуют», — добавил президент России.