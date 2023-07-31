Бородина подарила своей младшей дочери Теоне сумку стоимостью более 200 000 рублей

На дни рождения Ксения Бородина засыпает своих любимых дочек подарками.

Любит ведущая баловать девочек и без повода.

В собственном блоге знаменитость похвасталась, что подарила младшей наследнице Теоне сумку, стоимость которой составляет 2300 у. е.

Сумка Prada выполнена из сафьяновой кожи.

Бородина рассказала, что у Теоны была любимая сумка, в которой порвалась ручка. Девочка переживала по поводу. Звездная мама решила порадовать любимое чадо дорогим подарком.