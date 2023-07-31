Бородина подарила своей младшей дочери Теоне сумку стоимостью более 200 000 рублей

13:45 2023-07-31

Ксения Бородина со своей 7-летней дочерью Теоной.

Ксения Бородина со своей 7-летней дочерью Теоной.

Ксения Бородина балует своих дочерей, Марусю и Теону. Своей младшей наследнице Бородина презентовала сумку Prada, стоимость которой составляет 2300 долларов (209 000 российских рублей).

На дни рождения Ксения Бородина засыпает своих любимых дочек подарками.

Любит ведущая баловать девочек и без повода.

В собственном блоге знаменитость похвасталась, что подарила младшей наследнице Теоне сумку, стоимость которой составляет 2300 у. е.

Сумка Prada выполнена из сафьяновой кожи.

Бородина рассказала, что у Теоны была любимая сумка, в которой порвалась ручка. Девочка переживала по поводу. Звездная мама решила порадовать любимое чадо дорогим подарком. 

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