Бородина подарила своей младшей дочери Теоне сумку стоимостью более 200 000 рублей

На дни рождения Ксения Бородина засыпает своих любимых дочек подарками.
Любит ведущая баловать девочек и без повода.
В собственном блоге знаменитость похвасталась, что подарила младшей наследнице Теоне сумку, стоимость которой составляет 2300 у. е.
Сумка Prada выполнена из сафьяновой кожи.
Бородина рассказала, что у Теоны была любимая сумка, в которой порвалась ручка. Девочка переживала по поводу. Звездная мама решила порадовать любимое чадо дорогим подарком.
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