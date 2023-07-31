В МИД РФ назвали условия вывода ядерного оружия из Беларуси

Эту позицию представил директор одного из департаментов МИД России Алексей Полочук. Заявление чиновника цитирует российское агентство РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин объявил о передаче Беларуси первой партии тактического ядерного оружия в июне. , а затем и западные СМИ.

«Гипотетический вывод российского ядерного оружия с территории Беларуси станет возможным только тогда, когда США и НАТО откажутся от своего деструктивного курса на преднамеренный подрыв безопасности Беларуси и России. На практике это означает полный вывод всего американского ядерного оружия вместе с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе», — заявил директор Второго управления стран СНГ (Беларусь, Россия, Украина) МИД России Алексей Полочук.

Полочук заявил, что решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси было вынужденным и являлось ответной реакцией на действия США и НАТО.