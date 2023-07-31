Избавиться от яблонной плодожорки помогут специальные смеси-приманки

Чтобы избавиться от яблонной плодожорки, необходимо знать, какие вещества привлекают этих насекомых, и приготовить для них ловушки. Возможно их ловить и специальными световыми ловушками.

Но есть вариант из подручных средств. Берем 700 граммов опавших подгнивших плодов или 100 граммов сухофруктов, заливаем их двумя литрами воды, кипятим полчаса, после чего добавляем по половине литра хлебного кваса и молочной сыворотки.

Дополняем смесь 250 граммами сахара и 20-25 граммами дрожжей, оставляем при комнатной температуре бродить, а потом разливаем по банкам на четверть и вечером развешиваем на яблоневых кронах на высоте человеческого роста.