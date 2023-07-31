Подложите в рассаду удобрение из банановой кожуры, и она вырастет крепкой и здоровой

В емкости для рассады насыпьте немного земли, а потом порежьте свежую кожуру банана мелкими кусочками и положите в горшок. После этого снова присыпьте их почвой, и можно высаживать рассаду.

В банановой кожуре не только содержатся полезные для рассады вещества: калий, фосфор и кальций, но она еще при расщеплении выделяет тепло. А это в свою очередь стимулирует прорастание корневой системы.

А вот настой из банановой кожуры помогает избавиться от такого вредителя как тля. Им необходимо поливать культуры в парнике. Особенно такую поливку полюбят крестоцветные и капуста.