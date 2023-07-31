Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер прекратил набор добровольцев

«Пока мы не столкнемся с нехваткой кадров, у нас нет планов проводить новый набор. Однако мы будем очень благодарны, если вы останетесь с нами на связи», — сказал Пригожин в записи.

Напоним, 24 июня вагнеровцы заняли штаб западного командования МО РФ в Ростове-на-Дону, а затем начали поход на Москву.

Глава ЧВК Пригожин в ходе мятежа потребовал отстранить министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба МО РФ Сергея Герасимова.

В тот же вечер Пригожин объявил об отступлении и отводе подразделений в полевые лагеря, чтобы избежать кровопролития.

Это стало результатом сделки между Пригожиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко, заключенной по согласованию с Владимиром Путиным.