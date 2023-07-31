Песков прокомментировал проведение в Саудовской Аравии саммита по установлению мира в Украине

Глава Канцелярии Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время в Саудовской Аравии состоится очередная встреча советников по национальной безопасности и политических советников руководителей государств по вопросам реализации украинских инициатив по восстановлению прочного и справедливого мира.

В переговорах примут участие Украина, страны Запада и ключевые развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию. Представители России не были приглашены на всаммит.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил ранее сделанное российскими властями заявление о том, что в настоящее время Москва не видит возможности мирного решения украинского конфликта. Песков также обвинил Украину в нежелании мира.

«Киевский режим не хочет и не может желать мира, пока он используется исключительно как инструмент в войне коллективного Запада против России», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.