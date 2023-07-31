Евростат: Из-за падения уровня жизни немцы не могут позволить себе мясо или рыбу

Последние данные, опубликованные Евростатом (Европейским статистическим управлением), вызывают беспокойство у немцев. Почти 10 миллионов жителей страны не могут позволить себе полноценно питаться через день. Сообщается, что такое такое питание должно содержать мясо, птицу или рыбу, либо должно быть соответствующей вегетарианской едой.

Высокие цены на продукты питания больше всего ощущают бедные немцы и родители-одиночки.

Действия правительства канцлера Олафа Шольца раскритиковал Дитмар Барч, глава парламентского клуба левой партии Die Linke. По словам политика, правители ничего не сделали для противодействия росту цен.

Die Linke предлагает временно отменить НДС на основные продукты питания и ввести государственный контроль над ценами в супермаркетах.