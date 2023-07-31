Лукашенко издал указ, где выделил случаи возмещения господдержки на постройку жилья

Документ предписывает условия возмещения господдержки на постройку жилья для отдельных категорий граждан.

Новшества касаются тех, кто получает помощь от государства, находясь на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной или государственной гражданской службы и работы в госоргане. В этих случаях гражданам придется отработать в организации минимум 10 лет.

Если условие не соблюдается, служащий, построивший жилье, должен будет возместить государству размер господдержки, которая была оказана ему и членам его семьи.

Возмещать господдержку необходимо только уволившимся с военной и государственной гражданской службы или с работы в госоргане по своему желанию или из-за дискредитирующих обстоятельств.

Возмещать господдержку не должны семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, лица пенсионного возраста или лица с выслугой лет и уволенные по состоянию здоровья.