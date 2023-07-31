Самойленко, игравший в первой части Папиных дочек, считает, что вторая часть проекта будет провальной

21:05 2023-07-31

В первом сезоне сериала "Папины дочки" Александру Самойленко досталась роль стоматолога Андрея Антонова. Ему предлагали играть и главу семейства, но он отказался.

Стоит отметить, что Александр Самойленко не верил и в успех первой части "Папиных дочек", но оказался не прав.

Знаменитость, отмечает, что Андрей Леонов отлично справился с ролью отца семейства, ведь изначально роль предлагали Самойленко, но тот наотрез отказался.

Актер убежден, что тратить время на создание таких проектов не нужно.

Артист не намерен сниматься во второй части сериала. Он уверен, что нужно уделить внимание более достойным проектам.

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