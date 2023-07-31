Можно ли сделать капучино в микроволновке и ещё 10 крутых лайфхаков

Основные правила разогрева

Чтобы такие блюда, как макароны и гречка не подсыхали во время разогрева, накрывайте тарелку обычной бумажной салфеткой.

Если разогреваете пиццу, поставьте рядом с тарелкой стакан воды. Так она не станет резиновой.

Блюдо разогреется равномерно, если в центре тарелки сделать небольшое углубление.

Горячие бутерброды нужно класть на край вращающейся подставки, а не в центр. Так они лучше прогреются.

Приправы и специи

Укроп, петрушка и базилик начали увядать? Положите пучок трав на бумажное полотенце и просушите их в микроволновой печи в течение нескольких минут. После этого покрошите их и пересыпьте в баночки для специй.

Если готовые приправы после хранения потеряли свой аромат, положите их в микроволновку и грейте на максимальной мощности 15−20 секунд. Сразу после этого можно использовать их в приготовлении блюда.

Хлеб и выпечка

Оберните черствый хлеб влажным полотенцем или бумажной салфеткой, а затем поставьте в микроволновую печь на 10 секунд. При необходимости повторите процесс. Тем же способом можно подогреть любые булочки, круассаны или сдобу.

А как же капучино?

Приготовить кофе с молочной пенкой можно и без дорогой кофемашины. Возьмите 2% молоко, налейте его в банку примерно до середины, закройте крышку и хорошенько взболтайте. После этого сразу же поставьте банку в микроволновую печь сначала на 30 секунд, не открывая крышки, а затем, сняв ее и оставив молоко еще на 30 секунд. Получится отличное вспененное молоко для любителей кофе с молочной пенкой.

Овощи и фрукты

Лук

Чтобы избавить себя от лишних слез во время резки лука, обрежьте его по краям и положите его в СВЧ печь на 30 секунд. После этой процедуры слез не будет.

Чеснок

Поместите зубчик чеснока на 15 секунд в печку, и вам будет гораздо проще его очистить.

Помидоры

Чтобы очистить томаты от кожицы, можно, конечно, вскипятить воду, а затем, сделав небольшие надрезы залить их кипятком и подождать пару минут. Но с микроволновкой задача упрощается. Просто нагрейте томаты в течение 30 секунд на высокой мощности и оставьте на пару минут остыть. Кожуру можно будет снять без всяких усилий.

Тыква и кабачок

Тот же способ облегчит очистку тыквы или кабачка с толстой кожурой, которую очень сложно порой обрезать.

Грейпфрут

Если грейпфрут необходимо быстро очистить, подогрейте его в микроволновой печи на полной мощности 30 секунд, после этого срежьте низ у плода и срежьте кожуру. Она легко отойдет.

Свёкла

Положите мытую и не очищенную свеклу в полиэтиленовый пакет, затяните узел и подогрейте в микроволновой печи 15 минут. Затем достаньте корнеплод и подождите еще минут 5. Свекла готова, а вы обошлись без длительного процесса варки.

Орехи

Любые орешки и семечки можно быстро обжарить в микроволновке. Положите их на тарелку, сбрызните растительным маслом и грейте на максимальной мощности примерно минуту. После этого дайте орешкам отдохнуть 10−15 секунд, перемешайте их и снова включите печь на минуту. Повторите 3−5 раз, пока орешки не будут готов

Мёд

Чтобы быстро растопить засахаренный мед, откройте крышку и поставьте банку в микроволновку на 30−40 секунд. Он станет снова прозрачным и жидким.