Способ выбрать настоящее молоко в магазине

Пастеризованное или стерилизованное, в чём разница?

Чтобы обезопасить продукт и увеличить срок хранения, любое молоко подвергается тепловой обработке. Но одну упаковку можно хранить полгода без холодильника, а в другой молоко прокиснет через несколько дней даже в при низкой температуре. Информацию о том, как именно обрабатывалось молоко, можно найти на упаковке, но не все люди разбираются, что именно она означает.

Основных видов молока четыре: стерилизованное, пастеризованное, ультрапастеризованное и топлёное.

Пастеризованное молоко

Подходит для ежедневного употребления. Оно прогревается при температуре около 70°С и скисает через 5–10 суток при хранении в холодильнике. Полезные вещества в таком молоке сохраняются, а бактерии уничтожаются. Пастеризованное молоко по своим качествам ближе всего к сырому. При желании из него может получиться домашний творог или простокваша. Часто производители называют его «питьевым».

Стерилизованное молоко

Обрабатывается при температуре выше 100°С в течение 20 минут. Хранится 6 месяцев (можно при комнатной температуре, но не выше 25 °С). Вся вредная микрофлора и бактерии при такой обработке уничтожается, о чём говорит и название продукта. Простоквашу или домашний творог из такого молока сделать не получится.

Ультрапастеризованное молоко

Это самый современный способ обработки, для которого используется молоко высокого качества. Нагревается молоко при температуре до 150 °С в течение нескольких секунд, срок хранения может быть до 180 дней, а хранить герметичную упаковку можно в любых условиях.

Топлёное молоко

Нагревается при температуре 85–99°C в течение нескольких часов. Может храниться в холодильнике до недели. По сравнению с пастеризованным молоком у топлёного выше процент жирности и больше кальция и железа, однако меньше витаминов С и В1.

А что такое нормализованное и цельное молоко?

Молоко можно разделить на сливки и обезжиренное, и в процессе производства так и делают, чтобы затем выпускать продукцию разной степени жирности (от 0,5 % до 6 %). Соединив вновь молоко со сливками, получают нормализованное молоко.

В «нормализованном» молоке увеличивают жирность, добавляя сливки. В цельном молоке процесс нормализации отсутствует, поэтому его и называют цельным. С точки зрения пользы нормализованного и цельного молока, разницы нет. Всё зависит от конкретного производителя, т.к. процесс нормализации не влияет на состав и количество витаминов в молоке.

О чём говорит процент жирности?

Процент жирности говорит в основном о калорийности продукта, и является вторым по значимости критерием выбора молока, на который покупатели в основном обращают внимание. Жирность бывает от 0,5 % до 6%, чем она выше, тем больше в молоке калорий. На содержание одного из самых важных компонентов продукта — молочного белка жирность не влияет. Кстати, по ГОСТу белка в молоке должно быть не меньше 3%. В обезжиренном продукте содержатся почти те же витамины и микроэлементы, за исключением жирорастворимых витаминов A и D.

Порошковое молоко — это какое?

Порошковое молоко производится из сухого, концентрированного или сгущенного молока с помощью добавления воды или молочной сыворотки. Витаминов и полезных веществ в таком молоке почти нет, но по калорийности и минеральному составу такое молоко мало отличается от нормализованного. Однако законодательством уже давно запрещено называть напиток, сделанный из сухого порошка, «молоком». В этом случае на упаковке всегда указывается: «восстановленное молоко» или «молочный напиток». Сегодня молочный напиток встречается крайне редко, но молочный порошок могут использовать для производства йогуртов, сметаны и других молочных продуктов.

Называть полезным восстановленное молоко нельзя, поэтому если встретите, лучше пройти мимо этой полки.

Можно ли определить качество молока в домашних условиях?

Определить качество молока смогут лишь специалисты в лаборатории, но есть несколько «народных» способов. На всякий случай приводим их ниже:

Налейте в стакан молоко из пакета и поставьте его на лист белой бумаги. Ели у молока присутствует красноватый или оранжевый оттенок, это может говорить о наличии в составе порошка.

Порошковое молоко не прокисает при комнатной температуре, а если потереть его между пальцев, останутся комочки, похожие на влажную муку.

Чтобы определить, не разбавлено ли молоко водой, нужно добавить к столовой ложке молока 2 ложки спирта и энергично взболтать в течение 30-40 секунд. В неразбавленном молоке хлопья поясятся уже через 5 секунд, но чем больше воды добавлено в молоко, тем больше нужно времени для появления хлопьев.

В стакан с тёплой водой влейте молоко тонкой струйкой. Неразбавленное водой молоко не сразу смешиваться с жидкостью, а поднимется наверх.

Чтобы определить наличие в молоке крахмала добавьте в столовую ложку с молоком несколько капель йода. Если жидкость приобретёт голубоватый оттенок, в продукте присутствует крахмал. А у хорошего молока при добавлении йода цвет станет желтоватым.