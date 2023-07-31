Способ пережить гром и молнии на даче и в походе

Как далеко гроза?

Главная опасность грозы — это, конечно, молнии, природные электрические разряды огромной мощности со звуковым эффектом — громом. Расстояние до эпицентра грозы можно легко вычислить по скорости звука: чтобы преодолеть расстояние в 1 км, звуку требуется 3 секунды. Поэтому, если между вспышками молнии и раскатами грома проходит 5 секунд, то гроза от вас, а если проходит одна секунда, то эпицентр грозы в 300 м от вас.

Гроза и поражение молниями стоит на втором месте по опасности для человека после наводнений по количеству зарегистрированных смертей в рейтинге природных явлений. Гроза — это не просто плохая погода. Это вполне себе опасная ситуация, которая может угрожать жизни.

Гроза в городе

Правила поведения во время грозы прямо зависят от того, где она вас застала. Даже в городской квартире, в доме с громоотводом, рекомендуется во время грозы отключить все электрические приборы, а также зашторить окна и не принимать во время грозы душ.

Если гроза застала вас в городе на улице, не прячьтесь от нее под рекламными конструкциями, деревьями и на остановках. Лучшим вариантом будет — зайти в ближайший магазин.

Гроза на даче

В сельской местности опасность попадания молнии в человека возрастает, потому что, в отличие от городов, в дачных поселках или в деревнях нет такого количества громоотводов, как в городе.

Если надвигается гроза, всем, включая домашних животных, нужно зайти в дом, закрыть и зашторить окна, двери, дымоходы. Необходимо также исключить сквозняк, который может привлечь «героиню» страшных историй - шаровую молнию, которую почти никто не видел, но все боятся.

Выключите все электрические приборы, а также телефоны. Не разговаривайте по мобильному телефону во время грозы и не пытайтесь фотографировать молнии. По возможности не прикасайтесь к мокрым и железным поверхностям, а также розеткам и электрической технике, - даже в помещении, в доме без громоотвода, они могут представлять опасность! Лучше отойти от стен и окон и сесть на пол, подложив под себя и других что-то электроизолирующее, например, резиновый коврик, сапоги и пр.

Гроза в походе

У водоёма

Молнии «любят» воду и высокую влажность, это мы все знаем из уроков физики, а также ОБЖ, но почему-то забываем о правилах безопасности в походах. Первое и главное, — не устанавливайте палатки на берегу. Во время сплавов, если вы увидели грозовые тучи, услышали далекие раскаты грома, немедленно выходите из воды и отойдите от водоема на расстояние не менее ста метров.

Если гроза застала вас во время лодочной прогулки или на рыбалке, и у вас нет возможности быстро добраться до берега, максимально осушите лодку, положите весла, соберите и уберите удочки. Сядьте на электроизолирующие предметы, например, на резиновые сапоги.

В горах

В горной местности погода может измениться в пять минут. И если вы видите собирающиеся грозовые облака, начинайте спуск. При резком ухудшении погоды найдите безопасное место, соберите все металлические предметы и отойдите от них как минимум на 30 метров.

Хоть каменистая почва и безопаснее глиняной, горы — не гарантия защиты от молний. Не прислоняйтесь к мокрым скалам, навесам, не укрывайтесь от грозы в тесных расщелинах, под отвесными стенами, — в местах, где вода стекает вниз. Если вы нашли пещеру, расположитесь в ее центре, не касаясь стен.

В лесу

Все мы знаем, что прятаться от грозы под деревьями нельзя, но это первое, что инстинктивно хочется сделать под сильным дождем.

Молнии чаще всего бьют в высокие, одиноко стоящие деревья. Если вы видите вблизи дерево, в которое уже попадала молния, отойдите подальше от этого места — там может быть особо проводимая почва, например, из-за подземных родников.

Если у вас был разведен костер, затушите его. Дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть молнию.

Попадание молнии также зависит от вида дерева. По данным МЧС, чаще всего молнии попадают в:

дубы — 54 %;

тополь — 24 %;

ель — 10%;

сосну — 6%;

бук — 3%;

липу — 2%.

Прятаться в лесу можно под низкими деревьями, не прислоняясь к стволам, или в кустах, приняв позу эмбриона — закрыть голову руками и опустить ее на согнутые в коленях ноги: таким образом вы минимизируете площадь соприкосновения тела с землей.

В поле

Находиться во время грозы в чистом поле не менее опасно, чем в воде. На равнине, где поблизости нет ни одного объекта, человек выступает над землей, и становится объектом для молний сам. Не бегите, не суетитесь и старайтесь сохранять спокойствие. Если вы на велосипеде, положите его на землю и отойдите не менее чем на 30 метров. На том же расстоянии нужно оставить все металлическое, что у вас при себе, — зонт, одежду и сумку с металлическими элементами, ключи, телефон. Чтобы «уменьшиться», сядьте в ту же позу эмбриона, и хорошо, если удастся изолировать землю под собой ветками или камнями.

На открытой местности нельзя вставать под одиночное дерево, стог сена, столб, линии электропередачи или любые металлические конструкции (и тем более прикасаться к ним); подниматься на возвышенности; идти, бежать или стоять в полный рост.