Лайфхаки с горячим клеем: от ухода за обувью до ремонта украшений

Защитите игрушки от плесени

В большинстве резиновых игрушек для ванной есть маленькое отверстие, через которое вода проникает внутрь и не может выбраться обратно. Жидкость застаивается, становясь источником бактерий и плесени. Защитите ребенка от инфекций, закрыв отверстие «пробкой» из горячего клея.

Футляр для зубной щётки

Собираясь в поездку, изготовьте из горячего клея простой футляр для зубной щетки, чтобы защитить ее от пыли и бактерий. Оберните головку щетки пищевой фольгой, затем полностью покройте ее горячим клеем и дайте ему высохнуть.

Если подошва скользит

Чаще всего скользит обувь из резины и пластика (особенно, детские сланцы), но этим могут грешить и другие виды обуви с гладкой подошвой без насечек или рельефного узора. Чтобы избежать падений, нанесите на подметку несколько полос горячего клея. Кстати, горячий клей пригодится вам и в случае со скользящим ковром. Нанесите на его изнаночную сторону множество точек горячим клеем, чтобы избежать риска падения и получения травмы. Для уверенности приклейте края ковра к полу, используя двусторонний скотч или липучку.

Если одежда сползает с вешалки

Клеевой пистолет пригодится вам и в этом случае. Нанесите на вешалки полоски из горячего клея и подождите, пока он полностью застынет. На такой вешалке любая одежда будет держаться прочно, включая вещи из шелковых и атласных тканей.

Топпер для торта своими руками

Украсьте кексы или праздничный торт красивой цифрой или фигуркой, сделанной своими руками. Подготовьте шаблон на бумаге, накройте его пищевой пленкой или папкой-файлом и заполните рисунок горячем клеем, приложив к основанию фигурки деревянную зубочистку. Все, что вам осталось – украсить топпер блестками, бусинами или блестящей фольгой, пока клей не успел застыть.

Закрепите пуговицу

Пуговица на блузке может оторваться в любой момент, а времени на шитье уже нет? Закрепите ее, промазав нити горячим клеем.

Чистим кисти для макияжа

Ворс кистей для макияжа – идеальная среда для бактерий. Чистить их нужно тщательно и регулярно, чтобы избежать распространения инфекций на кожу – и одной лишь воды с мылом может быть недостаточно. Предлагаем вам изготовить «стиральную доску», которая поможет вам в уходе за аксессуарами.

Возьмите небольшую пластиковую доску или ненужную стеклянную миску и нанесите на нее любой рисунок горячим клеем. Намыльте кисти и потрите их о рельефную поверхность, чтобы удалить загрязнения из ворса.

Если доска скользит по столу

Разделочную доску из пластика сложно удержать на поверхности стола. Модернизируйте ее, нанеся на изнаночную сторону полосы горячего клея.

Смажьте скрипящие ящики

Чтобы избавиться от жуткого скрипа и шума, который иногда издают ящики шкафов, промажьте фурнитуру толстым слоем горячего клея. Он создаст «подушку», которая смягчит трение металлических частей друг от друга.

Вычёсываем шерсть

Изготовьте свою версию «чесалки» для домашних животных. Возьмите самые обыкновенные хозяйственные перчатки и нанесите на внутреннюю поверхность крупные точки горячим клеем. Такое приспособление соберет выпавшую шерсть с животного, не причинив его дискомфорта.

Ремонтируем серьги

Потеряли застежку от серьги? Не переживайте, ее можно заменить кусочком клея – и разогревать его для этого совсем необязательно. Просто отрежьте кусочек подходящего размера от клеевого стержня и используйте вместо застежки.