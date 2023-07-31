Простые способы очистить одежду от шерсти животных

Антистатик своими руками

А вы знали, что антистатик для одежды можно сделать в домашних условиях? Для этого нужно просто смешать воду и кондиционер для белья. Перелейте готовую жидкость в бутылку с пульверизатором и равномерно распылите на вещи. Затем вытрете излишки чистой салфеткой. Такое средство можно использовать и для защиты мебели от шерсти.

Ручной отпариватель для одежды

Для шерстяной одежды и других деликатных тканей используйте ручной отпариватель или повесьте вещи в ванной комнате c паром, предварительно включив горячую воду. После этого удалите шерсть щеткой для одежды, роликом или вручную.

Ролик для одежды или скотч

Для удаления шерсти домашних животных лучше всего подходит липкий ролик для одежды. Если у вас его нет или вы не можете его найти, используйте широкий скотч. Просто оберните его вокруг руки клейкой стороной наружу и проведите по одежде.

Губка для посуды

Еще одна вещь, которая поможет с легкостью удалить шерсть питомцев с одежды, — это губка для посуды. Медленно проведите чистой сухой губкой по одежде, и шерсть сразу же к ней прилипнет. Если убрать с поверхности всю шерсть у вас не удалось, слегка намочите губку водой и попробуйте снова.

Шарики для сушки и стирки из шерсти

Шерстяные шарики для сушки и стирки помогают не только смягчить одежду, но и удалить надоедливую шерсть домашних животных с её поверхности. Для этого нужно просто поместить шарики вместе с бельем в сушильную или стиральную машину. Шары из шерсти также хорошо впитывают в себя влагу, благодаря чему позволяют сократить время высыхания одежды до 30%.