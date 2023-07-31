Неудобный вопрос: что делать, если сильно потеют ноги

Носите носки

Надевайте носки так часто, как только это возможно — самые качественные, из натурального хлопка и шерсти. Ткань впитает излишки пота и предотвратит появление неприятного запаха.

Приобретите специальные стельки

Некоторые производители предлагают особые стельки для людей с гипергидрозом стоп и профессиональных спортсменов, которые вынуждены большую часть дня проводить в закрытой обуви.

Специальные пропитки и наполнитель из активированного угля подавляют развитие бактерий и грибков, повинных в появлении нежелательных ароматов.

Уменьшите потребление «быстрых» углеводов

Продукты, содержащие рафинированные углеводы (например, белый хлеб, макаронные изделия высшего сорта и пропаренный рис), способны только усилить и без того обильное потоотделение. К тому же, так называемые «быстрые» углеводы создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Пересмотрите свой рацион, разнообразив диету продуктами, богатыми протеинами, полезными жирами и сложными углеводами — цельнозерновыми кашами, фруктами и овощами.

Чаще меняйте обувь

Если вы каждый день носите одну и ту же пару, вы не даете ей возможность полностью просохнуть — и рискуете в скором времени отправить ее в утиль. Постарайтесь приобрести несколько видов обуви на каждый сезон и менять ее каждый день. Ношенную пару просушивайте в хорошо освещенном и вентилируемом месте.

Устройте спа для ног

Этот рецепт любят профессиональные спортсмены, которые вынуждены вести постоянную борьбу с грибком и бактериями. Добавьте к двум литрам теплой воды стакан яблочного уксуса, полстакана английской соли и 10 капель эфирного масла чайного дерева. Растворите ингредиенты и поддержите ноги в ванночке в течение 30 минут. Для наилучшего результата выполняйте процедуру ежедневно.

Пользуйтесь кремом

На ночь смазывайте ноги кремом или мазью, в состав которых входят эфирные масла с антибактериальными свойствами. Это, прежде всего, масло чайного дерева, герани, корицы, гвоздики, кедра. Последние два еще и активны против грибковых инфекций.

Купите детскую присыпку

Если у вас сильно потеют ноги в течения дня, то без присыпки вам не обойтись. Порошок впитает лишнюю влагу и обеспечит комфорт.

Наносить средство лучше всего под носки или колготы тонким, едва ощутимым слоем.

Выбирайте обувь из дышащих материалов

Для людей с гипергидрозом стоп противопоказана обувь из синтетических материалов. При отсутствии естественной вентиляции в ней скапливается влага, что повышает риск развития грибка и бактериальных инфекций. Выбирайте обувь из качественных и «дышащих» материалов — натуральной кожи и канваса.