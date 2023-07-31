Польза холодца для женского здоровья

Полезен ли холодец для здоровья

Врач-диетолог Екатерина Орлова объясняет, чем именно полезен холодец: «Как правило, холодец употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний.

Холодец является настоящей коллагеновой кладовой. Только в нем и в заливной рыбе его количество таково, что способно оказывать медицинский эффект на состояние кожи, суставов и связок. Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм». Посмотрите на канале Про здоровье сюжет о холодце.

Холодец хорош для нервной и иммунной систем

Возможно вы не догадывались, но благодаря полиненасыщенным жирным кислотам, витаминам группы В, калию, магнию и глицину, которые в большом количестве находятся в холодце, это блюдо благотворно влияет на нервную систему. Холодец из свинины и говядины, в котором содержится много витамина А, полезен для здоровья глаз, иммунной системы и помогает синтезу белков.

Помогает работе мозга и снижает раздражение

А о пользе глицина вообще нужно сказать отдельно. Мало того, что он стимулирует работу клеток головного мозга, он ещё и снижает признаки раздражения и утомления. Для женщин, склонных всё воспринимать очень эмоционально — отличный помощник.

Улучшает текстуру кожи

А это происходит благодаря обилию коллагена. Именно этот ингредиент холодца помогает коже в её ежедневной борьбе за плотность и упругость. Параллельно идёт очищение эпидермиса от неприятных дефектов.

Холодец хорош для суставов

Ни для кого не секрет, что у с возрастом у многих женщин появляются проблемы с суставами. Так вот, холодец полезен при заболеваниях суставов и других проблемах с опорно-двигательным аппаратом.

Кому не рекомендуют холодец

Холодец, также как студень и заливное нельзя есть при подагре. Не рекомендуют его есть людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, холециститом и заболеваниями желчного пузыря. Раньше утверждали, что высокое содержание холестерина в холодце может негативно влиять на сосудов и способствовать развитию атеросклероза, однако сейчас диетологи спорят по этому поводу. Ну и не стоит забывать, что холодец — очень калорийный продукт, если вы худеете, он точно вам в этом деле помощником не станет.

Переходите на куриный холодец

Если вы на диете, а холодец так и стоит перед глазами — переходите на вариант блюда из курицы. В таком холодце не так много жиров, а пользы от него — очень много. Он помогает нормализации уровня витаминов, минералов и углеводов, ускорению метаболизма и улучшает проводимость нервных волокон. А также защищает суставы. Да и по цене такой холодец считается самым недорогим: один из основных ингредиентов этого блюда — куриные лапки.