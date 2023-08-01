Шойгу: в июле потери Украины составили около 21 000 бойцов

По информации Шойгу, российским военным удалось ликвидировать 11 боевых машин Bradley американского производства, 40 систем артиллерии M777, 50 самоходных артиллерийских установок НАТО производства Великобритании, Германии, Франции, Польши, а также США.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина сообщил, что контрнаступление идет не так успешно, как было задумано Киевом. По поводу утверждений Зеленского о возвращении войны на земли России Песков отметил, что такой сценарий вряд ли может привести Киев к успеху.

В Кремле уверены, что многомиллиардные ресурсы, затраченные на Киев блоком НАТО, неэффективны и нецелесообразны. Между тем возмущение налогоплательщиков Запада растет.

Шойгу подытожил, что за весь период контрнаступления ВСУ потеряли более 26 тыс. человек. Владимир Путин отметил: наступательную операцию Украины ни на одном из направлений нельзя назвать успешной.