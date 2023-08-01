Хорватия предоставит порты на Дунае для экспорта зерна из Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после встречи со своим коллегой Горданом Грлич-Радманом, что Киев и Загреб договорились о возможности» использования хорватских портов на Дунае для экспорта украинского зерна.

19 июля правительство Хорватии объявило о предложении помочь Украине в транспортировке зерна после того, как Россия вышла из зернового соглашения.

В понедельник, 17 июля, Москва официально вышла из зернового соглашения. Кремль уведомил Турцию и Украину, а также Секретариат ООН об этом решении. Россия также заявила о намерении отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.