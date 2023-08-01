Об этом, кск сообщает CNN, заявил в понедельник, 31 августа, официальный представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники достигли центра Москвы и попали в бизнес-центр «Москва-Сити». Аналогичная атака была совершена в ночь на 1 августа.

Сообщений о серьезных разрушениях или жертвах в результате этих нападений не поступало, но на прошлой неделе высокопоставленный украинский чиновник заявил, что таких нападений будет больше.