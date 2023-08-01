Зеленский вновь потребовал от Запада дальнобойные боеприпасы после атаки Кривого Рога

Ракеты, поразившие жилой дом в Кривом Роге, были выпущены из окрестностей Джанкоя, заявил вечером в понедельник, 31 августа Владимир Зеленский, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что Киев Украина нуждается в оружии дальнего действия «для защиты своих граждан».

«По информации военных, эти две ракеты были выпущены с территории Крыма из района города Джанкой. Это еще раз доказывает, что для безопасности наших городов, нормальной жизни, украинцев, наши дети, у наших военных должно быть достаточно дальнобойного оружия», — сказал Зеленский в традиционном видеообращении.

Президент Украины сообщил, что число погибших в Кривом Роге увеличилось до шести, 69 человек получили ранения, а российские военный использовали ракеты «Искандер».