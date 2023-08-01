Украина национализировала Sense Bank, основными акционерами были российские миллиардеры Фридман и Авен

В апреле активы банка составляли около 2,7 млрд долларов США, заняв 10 место в списке крупнейших украинских банков. Сообщается, что основными его акционерами были граждане России — Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов (все они в октябре 2022 года внесены в санкционные списки Украины).

Аналитики поясняют, что «Фридман родился и вырос во Львове, имеет израильский паспорт, наряду с российским, и статус резидента Великобритании. Он считается одним из самых богатых россиян, а также влиятельным представителем российского бизнеса, работающим в Украине в последние годы.

До начала СВО активы Фридмана были сосредоточены в «Альфа-Групп» и LetterOne. Как их основатель и основной акционер, он также владел акциями других компаний, действующих в Украине, в том числе в телекоммуникационной компании «Киевстар».